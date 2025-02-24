Для Австралії це найбільший пакет санкцій проти РФ за весь час війни в Україні.

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, як ідеться в повідомленні уряду Австралії, країна оголосила про особисті санкції проти 70 росіян і фінансові санкції проти 79 російських фірм. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг деталізувала, що санкції запроваджено проти працівників окупаційної влади на захоплених Росією українських територіях, проти військово-промислових, транспортних і фінансових компаній, а також проти фірм та осіб, що беруть участь у військовій співпраці РФ і КНДР.

"Поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва є небезпечним розширенням російської війни та має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки", - йдеться в повідомленні.

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"Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що РФ і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками... Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року", - зазначили в уряді.

Загалом у відповідь на напад РФ на Україну Австралія ввела понад 1 400 антиросійських санкцій.

Зі свого боку міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про санкції проти 52 російських громадян і фірм. Ідеться про причетних до військово-промислового комплексу а енергетичного сектору РФ. Також до санкційного списку потрапили "російські суб'єкти, причетні до примусового переселення українських дітей, та високопоставлені військовослужбовці КНДР, залучені до надання допомоги Росії у військових діях".

Санкції проти РФ

Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, під візові заборони і заморожування активів потрапили 48 нових фізичних і 35 юридичних осіб. Крім того, ЄС визначив нові критерії, за якими капітани "тіньового флоту" російських танкерів потраплятимуть до "чорного списку".

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