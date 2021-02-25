Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів певних осіб – наразі це 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, а також заморожування активів, що належать сімом організаціям.

Європейський Союз на рік продовжив чинність санкцій проти білоруських чиновників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Санкції також стосуються економічних суб’єктів, керівників бізнесу і компаній, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка або підтримують його.

"Після сфальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року і подальшої хвилі протестів, жорстоко придушеної владою Білорусі, ЄС ввів санкції у жовтні, листопаді та грудні 2020 року, давши зрозуміти відповідальним політичним і економічним суб’єктам, що за свої дії і підтримку режиму вони повинні заплатити", – йдеться в повідомленні.

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Що передбачають санкції проти Білорусі

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів певних осіб – наразі це 88 осіб, включаючи Лукашенка, а також заморожування активів, що належать сімом організаціям. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено прямо або побічно надавати кошти певним особам.

22 лютого Рада ЄС із закордонних справ заявила, що через тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади Білорусі ЄС розгляне питання про подальші санкції. Крім того, у Брюсселі вказували, що ЄС продовжить підтримувати білоруський народ в його законному прагненні до демократії, в тому числі за допомогою підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Протести в Білорусі

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

Під час придушення протестів загинули щонайменше 5 осіб. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти опонентів. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників значно скоротилося.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі.

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Автор: Вікторія Токарєва