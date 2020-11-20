Раніше ЄС ввів персональні санкції проти самого екс-президента Білорусі.

Побільшало країн, які погодилися підтримати європейські санкції щодо режиму Олександра Лукашенка. Раніше ЄС ввів персональні санкції проти самого екс-президента Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту.

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До введення санкцій проти 40 громадян Білорусі приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, члени Європейської економічної зони Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна.

Режим Лукашенка звинувачують у фальсифікації президентських виборів, а також у порушенні прав людини.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Яна Ставська