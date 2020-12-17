За словами журналіста, до санкційного списку включені Науково-дослідницька організація «Белтехекспорт», завод «Волат», компанія із продажу нерухомості «Дана Холдінгс» і IT-компанія Synesis.

Європейський Союз затвердив третій пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка.

Читайте такожЛукашенко заявив, що Україна "вимагала швидше душити Білорусь": Кулеба відреагувавПро це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

«Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі», - написав він.

За його словами, до санкційного списку включені Науково-дослідницька організація «Белтехекспорт», завод «Волат», компанія із продажу нерухомості «Дана Холдінгс» і IT-компанія Synesis.

Також у список включили голову «Белтелерадіокомпанії» Івана Ейсмонта та заступника прем'єр-міністра Анатолія Сівака.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

Раніше Україна приєдналася до європейських санкцій проти Білорусі.

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Автор: УНІАН