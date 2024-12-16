Угорщина не вперше виступає проти введення санкцій щодо патріарха Кирила.

Угорщина домоглася виключення з 15-го пакета санкцій ЄС патріарха Кирила, Олімпійського комітету Росії та російського постійного представника при ООН Василя Небензі. Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, передають російські ЗМІ.

Зазначається, що Угорщина не вперше виступає проти введення санкцій щодо патріарха Кирила. У 2022 році країна блокувала введення обмежень проти настоятеля РПЦ два рази та аргументувала це тим, що жодного релігійного лідера не варто вносити до списку санкцій.

Підтримка патріарха Кирила війни в Україні

Відомо, що патріарх Кирил неодноразово підтримував російську агресію в Україні та навіть влаштовував 20-хвилинну онлайн-лекцію Папі Римському Франциску, після чого очільник католицької церкви закликав Кирила не опускатися до рівня "путінського вівтарника".

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За словами глави РПУ, на Донбасі триває "метафізична боротьба", а також Росія у своїй історії "ніколи ні на кого не нападала".

Також відомо, що патріарха внесено до санкційних списків Великої Британії, Канади та Чехії, а Естонія та Литва взагалі заборонили йому в'їзд.

15-й пакет санкцій ЄС проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, рада ЄС схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкцій, аби обмежити здатність РФ вести незаконну та невиправдану війну проти України.

Рада ЄС узгодила запровадила обмеження проти 84 фізичних і юридичних осіб. Йдеться про 54 осіб і 30 компаній, які відповідають за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Зокрема під санкції потрапив хімічний завод і російська цивільна авіакомпанія, яка є значним постачальником матеріально-технічної підтримки для російських окупантів.

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