За словами експерта, завдяки санкціям зміцнюється образ токсичності путінського режиму.

Санкції, які вводять у світі проти президента РФ Володимира Путіна, навряд чи зможуть вплинути на нього.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Ні, я думаю, ситуація набагато гірша. Як сказала Ангела Меркель, Путін живе у своєму особливому світі. І будь-яка людина, яка спробує порушити спокій цього простору, вона буде відлучена від посади, втратить підтримку Путіна, відповідно, може втратити й бізнес", - сказав він.

При цьому політолог відзначив і користь від санкцій.

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"Думаю, з одного боку санкції ніяких швидких наслідків мати не можуть. А з іншого боку вони аж ніяк не марні, тому що зміцнюється образ токсичності путінського режиму, все менше мисливців зв'язуватися з путінськими міжнародними проектами. І загалом під вантажем санкцій жити все важче – у них же кумулятивний ефект, який накопичується. Зараз (у Росії - ред.) на санкції реагують вкрай агресивно і весь час намагаються навіть чимось залякувати тих, хто вводить санкції. Це означає, що вони працюють, це означає, що їх не хочуть", - сказав Орєшкін.

Санкції США проти Росії

6 березня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ №13660, який ввів надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її окремих громадян.

Згодом Обама, а також наступний президент США Дональд Трамп продовжували і розширювали санкції у зв'язку з окупацією Криму і подіями на Донбасі.

26 лютого, з нагоди Дня опору Криму російській окупації президент Джо Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і будуть підтримувати Україну.

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Автор: Юрій Годован