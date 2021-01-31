Питання України залишається пріоритетним для американської адміністрації.

Сполучені Штати та країни ЄС не мають наміру послаблювати санкції, раніше введені проти Росії через окупацію Криму.

Читайте такожЗеленський про тимчасову окупацію Криму: "ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти"Таку заяву зробив посол США в Росії Джон Салліван в ефірі ТБ «Дождь».

«Ми не будемо послаблювати санкції. У всякому разі, ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій», – сказав він.

За його словами, питання України залишається пріоритетним для американської адміністрації. І виконавча гілка влади США, і конгрес незмінно підкреслюють неприпустимість зміни кордонів без дотримання закону.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН