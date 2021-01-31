Сполучені Штати та країни ЄС не мають наміру послаблювати санкції, раніше введені проти Росії через окупацію Криму.
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«Ми не будемо послаблювати санкції. У всякому разі, ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій», – сказав він.
За його словами, питання України залишається пріоритетним для американської адміністрації. І виконавча гілка влади США, і конгрес незмінно підкреслюють неприпустимість зміни кордонів без дотримання закону.
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