Якщо Саркозі визнають винним у корупції, йому загрожує до 10 років в'язниці і штраф до мільйона євро.

Сьогодні, 23 листопада, в Парижі починається судовий процес над екс-президентом Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції. Це перший подібний випадок в історії країни.

Читайте такожЕкс-президента Франції Саркозі судитимуть за звинуваченням у корупціїСправа про корупцію стосується можливого лівійського фінансування передвиборної кампанії Саркозі в 2007 році. Крім нього самого в справі фігурують адвокат Тьєрі Ерцог і колишній суддя касаційної інстанції Жильбер Азібер, передає РБК-Україна з посиланням на bfmtv.

Саркозі звинувачують у тому, що на початку 2014 року він через свого адвоката намагався добути від Азібера секретну інформацію по іншій відкритій щодо нього справі про зловживання довірою мільярдерки Ліліан Бетанкур, власниці L'oreal. Зокрема, за даними слідства, Саркозі цікавило, чи можуть конфісковані у нього записники вивести на лівійські гроші.

Судовий процес триватиме до 10 грудня. Також ймовірно, що слухання можуть бути припинені у зв'язку з підозрою на COVID-19 у Ерцога.

Якщо Саркозі визнають винним у корупції, йому загрожує до 10 років в'язниці і штраф до мільйона євро.

Справа Саркозі

Саркозі підозрюють в отриманні незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

За даними порталу Mediapart, Саркозі отримав від нього понад 50 млн євро. Прокуратура підозрює його в тому, що він за цей хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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Автор: УНІАН