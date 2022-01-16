Країна першої ракетки світу обурена заходами, вжитими до спортсмена через відсутність щеплення.

Прем’єр-міністр та президент Сербії прокоментували рішення влади Австралії депортувати сербського спортсмена Новака Джоковича, який поїхав на Відкритий чемпіонат з тенісу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч назвала рішення про депортацію Джоковича "скандальним".

"Я розчарована... Я думаю, що це продемонструвало, як діє, чи, краще сказати, не працює, верховенство закону в деяких інших країнах. У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю на зустріч із Новаком Джоковичем у нашій країні, в Сербії", - сказала вона.

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Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що розмовляв із Джоковичем після рішення суду.

"Я сказав йому, що йому завжди раді в Сербії", - сказав він журналістам.

Сербська тенісна асоціація у своїй заяві назвала те, що сталося, "перемогою політики над спортом".

Міністр спорту Ваня Удовичич назвав Джоковича найкращим тенісистом усіх часів і висловив підтримку.

"Все інше — нісенітниця і ганьба, абсурд і лицемірство! Легенда, гордість Сербії, ми з вами", - сказав він.

Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії