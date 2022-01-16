Прем’єр-міністр та президент Сербії прокоментували рішення влади Австралії депортувати сербського спортсмена Новака Джоковича, який поїхав на Відкритий чемпіонат з тенісу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч назвала рішення про депортацію Джоковича "скандальним".
"Я розчарована... Я думаю, що це продемонструвало, як діє, чи, краще сказати, не працює, верховенство закону в деяких інших країнах. У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю на зустріч із Новаком Джоковичем у нашій країні, в Сербії", - сказала вона.
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Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що розмовляв із Джоковичем після рішення суду.
"Я сказав йому, що йому завжди раді в Сербії", - сказав він журналістам.
Сербська тенісна асоціація у своїй заяві назвала те, що сталося, "перемогою політики над спортом".
Міністр спорту Ваня Удовичич назвав Джоковича найкращим тенісистом усіх часів і висловив підтримку.
"Все інше — нісенітниця і ганьба, абсурд і лицемірство! Легенда, гордість Сербії, ми з вами", - сказав він.
Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії
- Сербський тенісист Новак Джокович публічно виступає проти вакцинації проти коронавірусу. Йому надали медичну довідку, що виключає вакцинацію, оскільки він нібито надав аргументи, чому йому не можна щепитися. Спершу йому дозволили брати участь на турнірі Australian Open-2022 без щеплення.
- Хоча організатори турніру Australian Open-2022 і зробили медичний виняток для Новака, уряд Австралії виступив проти такої "поблажки" і депортував серба з країни. Однак Джокович подав апеляцію і виграв суд. Зрештою міністр Алекс Хоук особистим рішенням анулював йому візу.
- Пізніше Джоковича звинуватили в неправдивих свідченнях в анкеті для отримання візи.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю щеплені гравці. Наприклад, тенісистку з Росії не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "супутником V".
- Джокович - чинний і дев'ятикратний переможець Australian Open. Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.