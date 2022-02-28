Латвійці зможуть взяти участь у бойових діях на боці України.

Сейм Латвії дозволив громадянам країни воювати за Україну, повідомляє видання Delphi. Латвійський сейм 28 лютого одноголосно прийняв поправки до закону про національну безпеку, які передбачають дозвіл громадянам Латвії служити в Україні.

Громадяни Латвії, які хочуть захистити незалежність України, повинні будуть зареєструватися в управлінні обліку резерву Національних збройних сил.

До сьогоднішнього дня закон забороняв латвійцям служити в іноземних військах або на територіях інших держав.

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