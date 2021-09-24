Українців повідомлять про подальші дії щодо виїзду, щойно з'явиться така можливість.

В Афганістані ще близько 100 українських громадян бажають покинути цю країну після того, як влада у країни перейшла до радикального руху Талібан.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"За інформацією МЗС України, нині близько 100 українців воліють виїхати із Афганістану", - сказав речник.

За його словами, посольство України в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок.

Читайте такожУ Путіна злякалися нових санкцій США"Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції про подальші дії", - зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що терористична організація "Аль-Каїда" відновлює свої позиції в захопленому талібами Афганістані.

Евакуація українців з Афганістану

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ввечері в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Києві прибув український літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн.

Зокрема, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

У серпні, після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан", США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Автор: Віталій Саєнко