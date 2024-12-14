Німецький канцлер вважає Україну не маріонетковою державою без власної обороноздатності.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до мирного вирішення війни в Україні, де "має встановитися мир, який покладе край убивствам".

"Україна - це не маріонеткова держава без власної обороноздатності, а країна, яка вирішила йти в Європу, у якої сильна демократія і дуже сильна армія, оснащена західною зброєю. Україна виживе, вона буде сильною - і має встановитися мир, який покладе край убивствам", - сказав канцлер.

При цьому, як зазначає BILD, Шольц знову повторив, що не готовий до передачі ЗСУ ракет великої дальності Taurus.

Відео дня

"Було б неправильно сказати, що ми хочемо, щоб наша зброя била глибоко у внутрішні райони [Росії]. Тому чітко заявляю: я цього робити не буду. Зараз ми повинні гарантувати, що суверенітет України залишиться в безпеці і що вбивства в якийсь момент припиняться", - заявив канцлер.

Шольц і його заяви про війну в Україні

Наприкінці листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що громадяни його країни не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Шольц заявив, що Німеччина під його керівництвом "стала найбільшим прихильником України" і підтримує прагнення України захистити себе. Водночас, заявив він, деякі речі залишаються під забороною, наприклад, поставка Taurus, і подальше використання їх для ударів углиб Росії.

Taurus для України

Німеччина не передаватиме ЗСУ ракети, оскільки застосування цієї зброї вимагатиме прямого залучення німецьких військових. Крім того, Шольц боїться, що Київ завдасть ударів по Москві і втягнути Німеччину у війну.

Вас також можуть зацікавити новини: