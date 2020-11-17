Німецькі правоохоронці викрили чиновника з федерального уряду у шпигунській діяльності.
Про це з посиланням на прокуратуру країни передає DW.
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За даними слідства, 66-річний фігурант, працюючи у прес-службі німецького уряду, займався шпигунством на користь Єгипту.
«За інформацією слідчих, він з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів. Вважається, що пізніше з липня 2010 року обвинувачений надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Завдання на отримання потрібних даних цей громадянин отримував від посольства Єгипту у Німеччині», — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що доступу до секретної урядової інформації чиновник не мав. Тепер на викритого шпигуна чекає суд у Берліні, йдеться в повідомленні.
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