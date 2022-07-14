Соціал-демократи вже почали офіційне обговорення.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка очолює коаліційний уряд країни, в четвер, 14 липня, почала офіційне обговорення можливого виключення колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії. Причиною стали його тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну в Україні.

Про це повідомляє DW.

Судовий розгляд відкрило відділення партії в західному місті Ганновер, але рішення арбітражної комісії, ймовірно, займе кілька тижнів.

Представник місцевої партії Крістоф Маттерн заявив, що вони отримали 17 клопотань проти членства Шредера.

За словами високопоставленого члена партії Томаса Кучаті, Шредер "вирішив, що його фінансова і особиста залежність від Путіна важливіші, ніж його прихильність СДПН або спадщина його канцлерства"

Зазначається, що Шредер також зможе оскаржити будь-яке рішення проти нього.

Як раніше повідомляв УНІАН, Шредер заявив, що не вважає за потрібне відмовлятися від спілкування з Путіним.

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