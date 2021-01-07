Державний секретар США Майк Помпео виступив за притягнення до відповідальності учасників заворушень у Вашингтоні.
Про це він написав у своєму Twitter.
Штурм Капітолію Помпео назвав неприпустимим, порівнявши їх з беззаконням і заворушеннями.
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"Я побував у багатьох країнах і завжди підтримую право кожної людини мирно протестувати за свої переконання і свої справи. Але насильство, що ставить під загрозу безпеку інших, в тому числі тих, кому доручено забезпечувати безпеку всіх нас, неприпустимо як вдома, так і за кордоном. Давайте негайно притягнемо до відповідальності злочинців, причетних до цих заворушень", - написав він.
Америка, стверджує Помпео, "краще, ніж те, що ми бачили сьогодні".
Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати
- Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.
- В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину й поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.
- Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.
- Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.
- Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".
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