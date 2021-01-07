Помпео засудив насильство в будівлі Капітолію.

Державний секретар США Майк Помпео виступив за притягнення до відповідальності учасників заворушень у Вашингтоні.

Про це він написав у своєму Twitter.

Штурм Капітолію Помпео назвав неприпустимим, порівнявши їх з беззаконням і заворушеннями.

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"Я побував у багатьох країнах і завжди підтримую право кожної людини мирно протестувати за свої переконання і свої справи. Але насильство, що ставить під загрозу безпеку інших, в тому числі тих, кому доручено забезпечувати безпеку всіх нас, неприпустимо як вдома, так і за кордоном. Давайте негайно притягнемо до відповідальності злочинців, причетних до цих заворушень", - написав він.

Америка, стверджує Помпео, "краще, ніж те, що ми бачили сьогодні".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрілянину й поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".

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Автор: Юрій Годован