Президент США Дональд Трамп обіцяє не чинити перешкод при передачі влади своєму наступнику Джо Байдену.
Читайте такожШтурм Капітолію прихильниками Трампа через засідання Конгресу: усі подробиці (фото, відео)Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це йдеться у спеціальній заяві президента.
"Попри те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти це обґрунтовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп.
"Я завжди говорив, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає кінець найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав він.
Нагадаємо, спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура відбулася після дебатів щодо кількох штатів, щодо підрахунку голосів у яких були заперечення від окремих членів конгресу. По кожному з цих штатів ті, хто заперечували поразку Трампа, лишилися в абсолютній меншості.
20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.
Штурм Капітолію: що відомо
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.
- Пізніше Конгрес США поновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа.
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