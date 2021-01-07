20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп обіцяє не чинити перешкод при передачі влади своєму наступнику Джо Байдену.

Читайте такожШтурм Капітолію прихильниками Трампа через засідання Конгресу: усі подробиці (фото, відео)Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це йдеться у спеціальній заяві президента.

"Попри те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти це обґрунтовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп.

"Я завжди говорив, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає кінець найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав він.

Нагадаємо, спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура відбулася після дебатів щодо кількох штатів, щодо підрахунку голосів у яких були заперечення від окремих членів конгресу. По кожному з цих штатів ті, хто заперечували поразку Трампа, лишилися в абсолютній меншості.

20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.

Пізніше Конгрес США поновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

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Автор: УНІАН