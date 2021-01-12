Байден готовий до інавгурації на вулиці / фото REUTERS
Обраний президентом США Джо Байден заявив, що не боїться скласти присягу на вулиці 20 січня після жорстоких заворушень у Капітолії.
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Як повідомляє The Guardian, виступаючи після своєї другої дози вакцинації проти коронавірусу, 78-річний політик сказав, що наразі основна увага приділяється притягненню до відповідальності тих, хто брав участь у заворушеннях.
Штурм Капітолію у США
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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