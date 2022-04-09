Лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції Йіммі Окессон закличе підтримати вступ країни до НАТО, якщо цим курсом піде і Фінляндія.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції - "Шведські демократи" - може змінити свою позицію і підтримати ідею вступу країни в НАТО, якщо цим курсом піде і сусідня Фінляндія.

Таку заяву зробив лідер партії Йіммі Окессон в інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet.

"Якщо Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО, я маю намір звернутися до Ради партії із закликом змінити нашу позицію", - сказав політик.

"Шведські демократи" - друга за величиною опозиційна партія в країні. Якщо вона підтримає ідею вступу Швеції до НАТО, ця ініціатива зможе отримати парламентську більшість.

За словами Окессона, переглянути ставлення до перспективи вступу Швеції в НАТО його змусив той факт, що Фінляндія, судячи з усього, має намір зробити відповідний крок.

"А також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилася абсолютно одна", - додав політик.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряд Фінляндії повідомив, що в найближчі тижні проаналізує кроки щодо можливого приєднання країни до альянсу. Ідея членства в НАТО, судячи з опитувань, знаходить все більше підтримки і у населення Швеції. Серед шведів число прихильників вступу до НАТО вперше досягло 51%.

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