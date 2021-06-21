Левен тепер повинен або піти у відставку, після чого депутати спробують сформувати новий уряд, або ж оголосити дострокові вибори.

Депутати парламенту Швеції винесли вотум недовіри прем’єр-міністру країни Стефану Левену.

Таким чином, він став першим в історії країни прем’єром, який програв голосування з питання про довіру, проведене за ініціативою опозиції.

Соціал-демократ Левен, який очолював лівоцентристську коаліцію, тепер повинен або піти у відставку, після чого депутати спробують сформувати новий уряд, або ж оголосити дострокові вибори.

Читайте такожГромадяни Швейцарії проголосували проти обмеження міграції з ЄСЛевен заявив, що ухвалить рішення з цього притання протягом тижня, повідомляє радіо Свобода.

У кабінету Левена не було більшості в парламенті, він покладався на підтримку, зокрема, Лівої партії. Ліві, однак, підтримали вотум недовіри, запропонований їхніми політичними противниками – правими популістами з партії Шведських демократів. Свій крок вони пояснили радикальними розбіжностями з урядом з питання контролю за квартирною платою.

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Автор: Ірина Погоріла