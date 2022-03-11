Швейцарія вже відправила понад 500 тонн гуманітарної допомоги в Україну.

Федеральна рада Швейцарії затвердила виділення 80 мільйонів швейцарських франків (близько 85 мільйонів доларів США) на гуманітарну допомогу Україні та українцям в інших регіонах.

Про це йдеться в повідомленні ФС.

За оцінками швейцарської влади, близько 12 мільйонів людей потребують екстреної допомоги через військову інтервенцію Росії в Україні, яка триває.

"Федеральна рада прийняла рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні і всьому регіону до 80 мільйонів швейцарських франків. Цим внеском Швейцарія висловлює свою солідарність з нужденними українцями", - йдеться в повідомленні.

Чверть цієї суми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах. Три чверті призначені для допомоги тим, хто залишився в Україні

"На сьогодні Швейцарія відправила понад 500 тонн гуманітарної допомоги в Україну, Польщу та Молдову. Пакет підтримки Швейцарії на початковому етапі операції з надання допомоги становить 8 мільйонів швейцарських франків", - йдеться в повідомленні.

Раніше через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії. Також країна закрила небо для російських літаків.

Водночас ЗМІ повідомляють, що коханка російського лідера Володимира Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, разом з чотирма дітьми ховається в Швейцарії.

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