Федеральна рада Швейцарії затвердила виділення 80 мільйонів швейцарських франків (близько 85 мільйонів доларів США) на гуманітарну допомогу Україні та українцям в інших регіонах.
Про це йдеться в повідомленні ФС.
За оцінками швейцарської влади, близько 12 мільйонів людей потребують екстреної допомоги через військову інтервенцію Росії в Україні, яка триває.
"Федеральна рада прийняла рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні і всьому регіону до 80 мільйонів швейцарських франків. Цим внеском Швейцарія висловлює свою солідарність з нужденними українцями", - йдеться в повідомленні.
Чверть цієї суми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах. Три чверті призначені для допомоги тим, хто залишився в Україні
"На сьогодні Швейцарія відправила понад 500 тонн гуманітарної допомоги в Україну, Польщу та Молдову. Пакет підтримки Швейцарії на початковому етапі операції з надання допомоги становить 8 мільйонів швейцарських франків", - йдеться в повідомленні.
Раніше через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії. Також країна закрила небо для російських літаків.
Водночас ЗМІ повідомляють, що коханка російського лідера Володимира Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, разом з чотирма дітьми ховається в Швейцарії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На відновлення України піде половина російського ВВП - Устенко
- У Кабміні розповіли, на що піде понад $13 мільярдів допомоги від США
- На Сумщину доставили 500 тонн гуманітарного вантажу
- Через війну Україну покинули вже понад 1 мільйон дітей
- Україна відкрита до нейтралітету, але вимагає твердих гарантій безпеки - ОП