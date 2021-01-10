Трамп-молодший обурився наявністю у аятоли Ірану Алі Хаменеї декількох акаунтів у Twitter, назвавши його публікації "посланнями ненависті".

Син 45-го президента США Дональд Трамп-молодший відреагував на блокування його батька в соціальних мережах, звинувативши в тому, що відбувається "лівих володарів".

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожTwitter назавжди заблокував акаунт Трампа

"Світ сміється над Америкою, а Мао, Ленін та Сталін посміхаються. Технологічні гіганти здатні цензурувати президента? Свобода слова мертва і контролюється лівими володарями", - написав він, додавши в іншій публікації, що "великі технології повністю усунули поняття свободи слова в Америці".

В одному з постів Трамп-молодший обурився наявністю в аятоли Ірану Алі Хаменеї декількох акаунтів у Twitter, назвавши його публікації "посланнями ненависті".

Історія з акаунтами Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН