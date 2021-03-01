За словами Омара бен Ладена, живопис допоміг йому знайти новий світ всередині себе.

Син засновника ісламістської терористичної організації «Аль-Каїда» Усами бен Ладена Омар бен Ладен захопився малюванням.

Читайте такожТеракти 11 вересня у США: як падали вежі-близнюки, історія найбільшого теракту у світі (фото)Про це він розповів в інтерв'ю Vice.

39-річний Омар вважає, що успадкував художні здібності від матері. За останній рік він написав більше десятка картин, в основному це пейзажі.

За словами Омара, він досі бореться із посттравматичним стресовим розладом та біполярним розладом, але живопис допоміг йому знайти новий світ всередині себе.

Він поділився, що вже у віці семи років малював «красиві картинки» коней батька. А «єдиним щасливим моментом» дитинства став спогад про те, як одну з його картин повісили на стіні в класі його школи.

Картини сина Усами бен Ладена: фото

Усама бен Ладен: що відомо

Засновник і міжнародної ісламістської терористичної організації «Аль-Каїда», що взяла на себе відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року і вибухи посольств США в Африці в 1998 році.

Уродженець Саудівської Аравії, походив з багатої родини, що належить до єменського племені кіндитів.

2 травня 2011 року був убитий в ході операції американських спецпідрозділів за наказом президента США Барака Обами у власному притулку в пакистанському Абботтабаді.

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Автор: УНІАН