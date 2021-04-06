У поліції ОАЕ впевнені, що Олександр Тен був фотографом скандальної фотосесії.

Спільник організатора скандальної фотосесії оголених дівчат в Дубаї, пітерський фотограф Олександр Тен встиг втекти в Росію до приїзду поліції.

Про це повідомляє Telegram-канал LifeShot з посиланням на джерело.

Читайте такожТанці оголених моделей в Дубаї спровокували скандал з дочкою олігархаЗазначається, що хлопець полетів до Росії разом зі своєю подругою – моделлю Сашею Смєловою, відомою зйомками у стилі ню.

«Те, що парочка нещодавно була в ОАЕ, доводять і знімки Смєлової з логотипом «ТЕН» на тлі дубайських пейзажів, які з'явилися всього три дні тому в одному з Telegram-каналів «для дорослих», – йдеться в повідомленні.

У поліції ОАЕ впевнені, що саме Тен був фотографом скандальної фотосесії.

Те, що організатором тієї зйомки був російський IT-підприємець Олексій Концов. слідством Еміратів вже встановлено. Наразі всі моделі відпущені, а чоловік перебуває під вартою.

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Автор: Катерина Шварц