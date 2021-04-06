Затриманих учасників вечірки з голими моделями в Дубаї депортують.
Про це повідомив медіацентр уряду Дубая в Twitter-акаунті.
Згідно із заявою генерального прокурора Дубая Ессама Ісси Аль Хумайдана, прокуратура завершила розслідування інциденту.
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Затримані звинувачувалися в публічному скоєнні непристойних дій і зберіганні порнографічних зображень з метою виробництва порнографічних матеріалів і були поміщені у в'язницю до завершення розслідування.
Терміни, в які буде проведена депортація, не уточнюються.
Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї
- Як повідомило британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.
- На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.
- Поліція заявила, що була заарештована група людей, які з'явилися на "непристойному відео".
- Припускають, що фотосесія була організована в рамках певної рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).
- Mash повідомив, що у справі про зйомки оголених моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.
- За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і термін у в'язниці.
- Міністерство закордонних справ України напередодні повідомило, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.
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