Затримані звинувачувалися в публічному скоєнні непристойних дій і зберіганні порнографічних зображень.

Затриманих учасників вечірки з голими моделями в Дубаї депортують.

Про це повідомив медіацентр уряду Дубая в Twitter-акаунті.

Згідно із заявою генерального прокурора Дубая Ессама Ісси Аль Хумайдана, прокуратура завершила розслідування інциденту.

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Затримані звинувачувалися в публічному скоєнні непристойних дій і зберіганні порнографічних зображень з метою виробництва порнографічних матеріалів і були поміщені у в'язницю до завершення розслідування.

Терміни, в які буде проведена депортація, не уточнюються.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

Як повідомило британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.

Поліція заявила, що була заарештована група людей, які з'явилися на "непристойному відео".

Припускають, що фотосесія була організована в рамках певної рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).

Mash повідомив, що у справі про зйомки оголених моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і термін у в'язниці.

Міністерство закордонних справ України напередодні повідомило, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Автор: Денис Прядко