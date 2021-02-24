Захра Ісмаїлі впала замертво після серцевого нападу, ставши свідком повішення 16 засуджених чоловіків.

В Ірані засуджена до смерті за вбивство чоловіка жінка померла, чекаючи своєї черги на страту.

Про це повідомляє видання The Times.

Захра Ісмаїлі впала замертво після серцевого нападу, ставши свідком повішення 16 засуджених чоловіків.

Читайте такожУ США вийшов на свободу злочинець, який відсидів 68 років

Адвокат померлої Омід Мораді повідомив, що неживе тіло його підзахисної все одно повісили - «з поваги до сім'ї вбитого» Аліреза Замані, який займав високий пост в розвідувальній службі країни.

Матері Замані дозволили вибити стілець з-під зашморгу мертвої невістки.

Захра Ісмаїлі була визнана винною у вбивстві свого чоловіка, хоча Омід Мораді, її адвокат, сказав, що він ображав її, і вона діяла, щоб захистити себе і свою дочку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН