У німецькому місті Вюрцбург сьогодні ввечері сталася смертельна різанина, що забрала життя трьох людей.
Як пише Bild, її влаштував 24-річний сомалієць, який проживав у цьому місті. За інформацією ЗМІ, взявши ніж у магазині, він напав на кількох людей. Зупинити його намагалися інші перехожі. У результаті зловмисник був поранений поліцією, яка вистрілила йому в стегно. Пізніше його було заарештовано.
В результаті троє людей загинули, п'ятеро отримали важкі травми, ще кілька - легкі. Остаточна кількість поранених поки не уточнюється.
Місцева поліція на сторінці в Twitter відкидає можливість наявності спільника у затриманого. Там також запевнили у відсутності небезпеки для населення у зв'язку з різаниною. Місцевих жителів просять не поширювати кадри з місця події.
Втім очевидцям події вдалося зняти на відео момент нападу і подальших спроб затримання сомалійця. У Мережі вже з'явилося кілька відео з місця різанини в Вюрцбурзі.
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