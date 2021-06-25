У мережі показали моторошні кадри з місця події.

У німецькому місті Вюрцбург сьогодні ввечері сталася смертельна різанина, що забрала життя трьох людей.

Як пише Bild, її влаштував 24-річний сомалієць, який проживав у цьому місті. За інформацією ЗМІ, взявши ніж у магазині, він напав на кількох людей. Зупинити його намагалися інші перехожі. У результаті зловмисник був поранений поліцією, яка вистрілила йому в стегно. Пізніше його було заарештовано.

В результаті троє людей загинули, п'ятеро отримали важкі травми, ще кілька - легкі. Остаточна кількість поранених поки не уточнюється.

Місцева поліція на сторінці в Twitter відкидає можливість наявності спільника у затриманого. Там також запевнили у відсутності небезпеки для населення у зв'язку з різаниною. Місцевих жителів просять не поширювати кадри з місця події.

Втім очевидцям події вдалося зняти на відео момент нападу і подальших спроб затримання сомалійця. У Мережі вже з'явилося кілька відео з місця різанини в Вюрцбурзі.

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Автор: Юрій Годован