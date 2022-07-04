За його словами, обговорення може початися цього тижня.

Країни Європейського союзу планують підготувати сьомий пакет санкцій проти Росії до відпустки посадовців, на яку вони підуть приблизно наприкінці липня.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

У представників країн Євросоюзу буде для розробки документа три тижні.

"Я думаю, що мета полягає в тому, щоб підготувати його до того, як усі підуть у відпустку, а це приблизно кінець липня. Тож це буде в наступні три тижні", - написав Йозвяк.

За його словами, сьомий пакет санкцій буде "менш амбітним", ніж шостий. Зокрема, документ не включатиме газ та атомну енергетику, однак закриє лазівки у попередніх пакетах та додасть до "чорного списку" золото.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

27 червня стало відомо, що лідери країн G7 близькі до встановлення обмеження цін на російську нафту.

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