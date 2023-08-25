SpaceX регулярно відмовляла біженцям у поданні заяви на працевлаштування.

Міністерство юстиції США позивається проти SpaceX Ілона Маска через те, що компанія дискримінувала біженців при наймі на роботу.

Як пише The Independent, у позові стверджується, що з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно відмовляла біженцям у поданні заяви на працевлаштування, порушуючи Закон про імміграцію та громадянство.

В оголошеннях про роботу та публічних заявах SpaceX протягом кількох років помилково стверджувала, що нібито може наймати лише громадян США та власників "зелених карт". Однак, згідно з позовом, закони про експортний контроль США забороняють такі обмеження найму. Водночас закони дозволяють таким компаніям, як SpaceX, наймати шукачів притулку та біженців на ті самі посади, що й громадян США та законних постійних мешканців країни.

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"Наше розслідування виявило, що SpaceX застосовувала заборону на найм незалежно від кваліфікації, порушуючи федеральний закон", – зазначила помічник генерального прокурора Крістен Кларк.

Дискримінація в SpaceX - що треба знати

Високопосадовці SpaceX не тільки активно перешкоджали працевлаштуванню біженців, а й публічно заявляли, що нібито не можуть запропонувати таким людям роботу, оскільки ракети, якими займається компанія, "вважаються передовою технологією у світі зброї". Керівник SpaceX Ілон Маск писав про це в Twitter і неодноразово заявляв на публічних заходах. Однак обмеження щодо працевлаштування діяли і на допоміжні професії, як кухарі, зварювальники, кранівники та посудомийники тощо.

У 2020 році урядовий відділ прав іммігрантів і працівників почав розслідування того, чи SpaceX дискримінує потенційних працівників. Зрештою проблема опинилася в центрі уваги Міністерства юстиції США.

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