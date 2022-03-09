Директор ЦРУ вважає, що масові смерті російських військових рано чи пізно вплинуть на зміну поглядів звичайних росіян.

Центральне розвідувальне управління США не вважає, що російський президент збожеволів. Однак, на думку ЦРУ, з ним дуже важко домовитися.

Про це заявив New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза.

"Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його зростаючу ізоляцію та відчуження від оточення з ним стало дуже важко мати справу.

Вчинки і дії Путіна повинні розвіяти будь-який сумнів у його намірах захопити Україну. Однак події останнього тижня перешкодили його планам.

В першу чергу завдяки українцям, їх хоробрості і розуму, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників в НАТО, особливо деякі рішення, прийняті німецьким урядом.

Я вважаю, що він також був спантеличений низькою боєздатністю власної армії", - сказав Бернз.

Також Бернз додав, що росіяни коли-небудь усвідомлюють причину і наслідки російсько-української війни, але це відбудеться нескоро. Населення РФ не розуміє справжнього масштабу загроз через пропаганду і тотальну цензуру в ЗМІ. Однак великі втрати військових можуть змінити настрої росіян.

Бернз сказав, що за даними американської розвідки, в Росії заарештували 13-14 тисяч мітингувальників проти війни з Україною, що вельми немало для репресивного суспільства.

Вас також можуть зацікавити новини: