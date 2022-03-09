Центральне розвідувальне управління США не вважає, що російський президент збожеволів. Однак, на думку ЦРУ, з ним дуже важко домовитися.
Про це заявив New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза.
"Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його зростаючу ізоляцію та відчуження від оточення з ним стало дуже важко мати справу.
Вчинки і дії Путіна повинні розвіяти будь-який сумнів у його намірах захопити Україну. Однак події останнього тижня перешкодили його планам.
В першу чергу завдяки українцям, їх хоробрості і розуму, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників в НАТО, особливо деякі рішення, прийняті німецьким урядом.
Я вважаю, що він також був спантеличений низькою боєздатністю власної армії", - сказав Бернз.
Також Бернз додав, що росіяни коли-небудь усвідомлюють причину і наслідки російсько-української війни, але це відбудеться нескоро. Населення РФ не розуміє справжнього масштабу загроз через пропаганду і тотальну цензуру в ЗМІ. Однак великі втрати військових можуть змінити настрої росіян.
Бернз сказав, що за даними американської розвідки, в Росії заарештували 13-14 тисяч мітингувальників проти війни з Україною, що вельми немало для репресивного суспільства.