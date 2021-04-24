Самого повідомлення Москви про відведення військ "недостатньо, щоб забезпечити нам комфорт".

Військові Сполучених Штатів спостерігають за процесом відведення російських військ від українського кордону та з окупованого Криму, але ще не готові робити остаточних висновків щодо цього.

Про це інформує Радіо Свобода з посиланням Reuters.

Розповів про це виданню високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.

"Занадто рано, щоб точно сказати, які сили виводяться і яке обладнання залишається", – повідомив він.

Також чиновник заявив, що самого повідомлення Москви про відведення військ "недостатньо, щоб забезпечити нам комфорт".

"Але я можу просто сказати вам, що ми спостерігаємо дуже, дуже уважно", – додав він.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Олег Давигора