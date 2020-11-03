Суд присяжних мусить вирішити, чи долучати до матеріалів справи експертизи, проведені слідчими Нацполіції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі Рокеллі.

Сьогодні у Мілані продовжиться засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, безпідставно засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві у 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі.Читайте такожСправа Марківа: сім'я вбитого італійського журналіста хоче отримати від України велику компенсацію

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, перед початком дебатів суд присяжних мусить прийняти рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Нацполіції, які свідчать про непричетність Марківа до загибелі Рокеллі.

Зазначається, що сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами під назвою "Не в тому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість українця.

Справа нацгвардійця Марківа: хронологія подій

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних в Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року. Однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

12 вересня стало відомо, що адвокати Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Марківа у зв'язку з тим, що перекладач, яка перекладала ці його свідчення, відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

24 жовтня відбулося четверте апеляційне засідання, під час якого його адвокати надали вагомі докази його невинуватості.

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Автор: Антоніна Доломанжи