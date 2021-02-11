Питання санкцій можуть обговорити міністри закордонних справ країн-членів ЄС 22 лютого.

Європейський Союз працює над пропозицією запровадити санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального, якого 20 серпня 2020 року намагались отруїти нервово-паралітичною речовиною.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох обізнаних дипломатів.

Зокрема, посли країн-членів Євросоюзу обговорили каральні заходи щодо РФ на зустрічі у середу, 10 лютого. Жодна з цих країн не виступила із запереченнями щодо такої пропозиції, сказав один із дипломатів, який побажав не називатися, оскільки спілкування було приватним.

В той же час, речник з закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петер Стано відмовився коментувати ці обговорення, але додав, що "робота триває".

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Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у вівторок, 9 лютого, заявив, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції і що він представить конкретні пропозиції.

У середу, 10 лютого, не менше десятка послів висловили своє розчарування щодо того, як пройшов візит Борреля у Москву 5 лютого.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС 22 лютого можуть ухвалити попереднє рішення щодо обмежувальних заходів. У березні лідери 27 країн-членів ЄС обговорюватимуть відносини з Росією. Будь-яке рішення щодо нових санкцій вимагатиме одностайності в ЄС.

Справа проти Навального: довідка УНІАН

2 лютого Симоновський районний суд Москви ухвалив рішення відправити російського опозиціонера Олексія Навального в колонію.

Умовне покарання, призначене йому за однією з кримінальних справ у 2014 році, було замінено на три з половиною року колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

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Автор: Віталій Саєнко