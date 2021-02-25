Сам Пашинян назвав заяву Генштабу спробою перевороту і закликав прихильників виходити на вулиці.

Генштаб Вірменії вимагає відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна, а також уряду.

Про це заявили в Головному штабі ЗС Республіки.

Заяву підписало все керівництво Генштабу, в тому числі, начальник Онік Гаспарян. Також свої підписи поставили командири великих військових з'єднань і глави всіх управлінь.

Сам Пашинян назвав заяву Генштабу спробою перевороту і закликав прихильників виходити на вулиці.

"Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості в прямому ефірі в найближчому майбутньому", - заявив він.

Читайте такожАзербайджан, Вірменія та РФ підписали нову заяву щодо Карабаху

Пашинян також повідомив, що звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, який підписав заяву військових.

Вірменське Міноборони поки не коментує заяву генштабу, заявили РИА Новости у відомстві.

Війна в Нагірному Карабасі 2020

27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені усі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагірний Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами та тілами загиблих. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повинна повернути Азербайджану Кельбаджарський район, А до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко