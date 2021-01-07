У США глава Мін'юсту також виконує функції генерального прокурора.

Обраний президент США Джо Байден висунув кандидатуру судді Апеляційного суду Мерріка Гарленда на пост глави Міністерства юстиції.

Читайте також"Це не протест, це хаос": Байден прокоментував заворушення у Вашингтоні (відео)У США глава Мін'юсту також виконує функції генерального прокурора країни. В даний час генпрокурором є Вільям Барр, призначений на цю посаду в лютому 2019 року.

Також Байден запропонував на посаду заступника керівника Мін'юсту Лізу Монако. При президенті Бараку Обамі вона була радником з питань внутрішньої безпеки в адміністрації глави Білого дому, передає kommersant.

"Ці кандидатури відображають глибоку прихильність обраного президента підтримці статусу Мін'юсту як стовпа незалежності і непідкупності. Вони гарантують, що генпрокурор і його команда будуть адвокатами американського народу, а не юридичною фірмою президента",— йдеться в повідомленні штабу Джо Байдена. Висунуті кандидатури повинен затвердити Сенат США.

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Автор: УНІАН