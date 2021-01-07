Обраний президент США Джо Байден висунув кандидатуру судді Апеляційного суду Мерріка Гарленда на пост глави Міністерства юстиції.
Читайте також"Це не протест, це хаос": Байден прокоментував заворушення у Вашингтоні (відео)У США глава Мін'юсту також виконує функції генерального прокурора країни. В даний час генпрокурором є Вільям Барр, призначений на цю посаду в лютому 2019 року.
Також Байден запропонував на посаду заступника керівника Мін'юсту Лізу Монако. При президенті Бараку Обамі вона була радником з питань внутрішньої безпеки в адміністрації глави Білого дому, передає kommersant.
"Ці кандидатури відображають глибоку прихильність обраного президента підтримці статусу Мін'юсту як стовпа незалежності і непідкупності. Вони гарантують, що генпрокурор і його команда будуть адвокатами американського народу, а не юридичною фірмою президента",— йдеться в повідомленні штабу Джо Байдена. Висунуті кандидатури повинен затвердити Сенат США.
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