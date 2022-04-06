США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі.
Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника США.
За словами чиновника, виявлення причетних "зараз є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальних структур США.
Збір і аналіз потоків розвідувальних даних з використанням всіх доступних інструментів і активів ведуться відтоді, як стали відомі звірства, і США звужують коло підозрюваних.
За словами чиновника, немає впевненості, що США оголосять про свої висновки публічно, і може бути прийнято рішення залишити це на розсуд України. США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств в Бучі знаходилося більше одного підрозділу або групи російських бойовиків. США намагаються визначити, чи відбувалися звірства, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.
Звірства росіян у Бучі
Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких пов'язані руки й вогнепальні поранення в голову.
Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. РФ також вимагала зібрати екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" у Бучі 4 квітня, але отримала відмову.