Вже ведеться збір і аналіз розвідданих.

США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційного представника США.

За словами чиновника, виявлення причетних "зараз є надзвичайно важливим пріоритетом" для розвідувальних структур США.

Збір і аналіз потоків розвідувальних даних з використанням всіх доступних інструментів і активів ведуться відтоді, як стали відомі звірства, і США звужують коло підозрюваних.

За словами чиновника, немає впевненості, що США оголосять про свої висновки публічно, і може бути прийнято рішення залишити це на розсуд України. США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств в Бучі знаходилося більше одного підрозділу або групи російських бойовиків. США намагаються визначити, чи відбувалися звірства, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив, додав чиновник.

Звірства росіян у Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких пов'язані руки й вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. РФ також вимагала зібрати екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" у Бучі 4 квітня, але отримала відмову.