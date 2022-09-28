Білий дім готується запровадити санкції проти російських фінансових установ і заблокувати платіжну систему "Мир".

США та Європейський Союз готуються запровадити нові санкції проти Росії. Йдеться про новий механізм контролю за імпортом та експортом з РФ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Запропоновані санкції мають торкнутися віп-чиновників Кремля, а також тих, хто є посіпаками путінського режиму. Крім того, Захід хоче заборонити імпорт російських алмазів.

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Білий дім готується запровадити санкції проти російських фінансових установ і заблокувати платіжну систему "Мир".

Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, заборонених до експорту до Росії та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Після псевдореферендумів ЄС вирішив запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ.

Серед обмежень розглядається відключення від платіжної системи SWIFT російського банку — "Газпромбанку". За такий крок виступають Польща, Ірландія та балтійські країни.

Обмеження цін на нафту у пакет, скоріш за все, не включать, тому що все ще обговорюються деталі.

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