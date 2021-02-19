Вихід США з цієї угоди ініціював колишній американський президент Дональд Трамп.

Сполучені Штати офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Повернення до кліматичного пакту 19 лютого схвально сприйняте світовими лідерами, основна увага зараз зосереджена на тому, що планують Сполучені Штати зробити для скорочення викидів парникових газів.

Як зазначається, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що повернення Сполучених Штатів до угоди "дуже важливе".

Вихід США з кліматичної угоди: що сталося

4 листопада 2019 року США розпочали процес виходу із Паризької кліматичної угоди, подавши офіційне повідомлення в Організацію Об’єднаних Націй.

Рішення вийти із Паризької угоди прийняв у червні 2017 року президент США Дональд Трамп "через несправедливий економічний тягар, покладений на американських робітників, підприємства та платників податків за зобов’язаннями США, укладеними в рамках Угоди".

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Автор: УНІАН