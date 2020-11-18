Дональда Трамп дав доручення за 2 місяці до закінчення своєї каденції.

Адміністрації президента США Дональда Трампа планує скоротити до 15 січня чисельність військ США в Афганістані та Іраку.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Сполучених Штатів Америки Крістофер Міллер, пише DW.

Президент країни Дональда Трамп наказав скоротити до 15 січня чисельність американських військовослужбовців до 2,5 тисячі для кожної з цих двох країн.

Скільки військових США зараз перебувають у Афганістані та Іраку

Міністерство оборони США не надало жодної інформації про те, скільки американських солдатів досі дислоковано в Афганістані та Іраку. Однак за даними американських ЗМІ, натепер в Афганістані перебувають 4,5 тисячі американських військових, а в Іраку - три тисячі.

Угода США з талібами

Наприкінці лютого США підписали угоду з радикальним ісламістським рухом "Талібан", що передбачає поступове виведення з Афганістану всіх сил США і НАТО до кінця квітня 2021 року. Таліби натомість взяли на себе зобов'язання провести мирні переговори з урядом у Кабулі, що розпочалися в вересні. Однак переговорний процес загальмувався.

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Автор: УНІАН