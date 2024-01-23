Пентагон "дав добро" на початок виробництва.

Американська корпорація Northrop Grumman отримала контракт на початок виробництва стратегічного стелс-бомбардувальника B-21 Raider.

Про це повідомляє Air&Space Forces Magazine, цитуючи заступника міністра оборони США із питань закупівель Вільяма Лапланта.

"Минулої осені, ґрунтуючись на результатах наземних і льотних випробувань і зрілих планах команди щодо виробництва, я дав добро почати виробництво стартової малої серії B-21", - заявив він.

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Пентагон не повідомив суму контракту, кількість літаків, на які він поширюється, або точну дату його укладання, але заява Лапланта вказує, що це було зроблено до кінця минулого року, підкреслює видання.

Історія та характеристики B-21 Raider

Прототип стратегічного бомбардувальника B-21 здійснив перший політ 10 листопада 2023 року. Northrop Grumman позиціонує B-21 як "перший у світі літак шостого покоління".

Бомбардувальник виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Передбачається, що він замінить у Військово-повітряні силах США стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer та Northrop Grumman B-2 Spirit, а також, можливо, "ветерана" Повітряних сил B-52. Всього американці розраховують отримати не менше 100 одиниць B-21. Вартість одного літака оцінюють у 650 - 750 мільйонів доларів.

Головна властивість B-21 - мала радіолокаційна помітність, покликана підвищити захист літака від сучасних засобів виявлення та наведення. Слід зауважити, що таку ж особливість мають отримати його китайський та російський аналоги - Xian H-20 та ПАК ДА (жоден з них поки що не піднявся у повітря).

Детально технічні характеристики В-21 не розголошують: імовірно, літак оснащений двома двигунами Pratt & Whitney PW9000 та повинен мати максимальну масу бойового навантаження 13600 кілограмів. Як стало відомо раніше В-21 може отримати ракети класу "повітря - повітря", за допомогою яких зможе захистити себе від ворожих винищувачів.

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