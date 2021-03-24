Водночас в США заявляють про намір "притягувати Росію до відповідальності за її зухвалі та ворожі дії".

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголошує, що країни-члени НАТО готові до складних відносин з Російською Федерацією в осяжному майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен повідомив на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбувалося 23-24 березня у штаб-квартирі Альянсу.

Держсекретар зазначив, що учасники засідання провели тривалі обговорення щодо Росії.

"Я думаю, що ми усі очікуємо, що наші відносини з Росією залишатимуться складними в осяжному майбутньому, але це те, до чого ми підготовлені", - наголосив Блінкен.

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"У кінцевому підсумку, я думаю, що ми можемо сподіватися, аби мати такі відносини з Росією, які принаймні будуть передбачуваними і стабільними", - сказав держсекретар США.

Також, за його словами, США мають намір взаємодіяти з Росією у тих випадках, які сприятимуть відстоюванню американських інтересів, але водночас Сполучені Штати і в подальшому зберігатимуть далекоглядність у вирішенні проблем, які створюватиме Росія.

"Навіть, якщо ми співпрацюємо з Росією для просування наших інтересів та Альянсу, ми також працюємо, аби притягувати Росію до відповідальності за її зухвалі та ворожі дії", - зауважив Блінкен.

При цьому він вважає, що США і РФ мають спільний інтерес щодо "стратегічної стабільності". Зокрема, йдеться про усі російські системи озброєння, в тому числі ті, що не передбачені Договором про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

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Автор: Віталій Саєнко