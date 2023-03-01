Він виконує операцію у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США.

В Європі 28 лютого приземлився літак E-6B Mercury. Він має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США. Його ще називають літаком "судного дня".

"Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США", - йдеться у Twitter командування військ Сполучених Штатів у Європі.

Вказується, що екіпаж борту зустрівся з послом Сполучених Штатів у Ісландії Керрін Патман та іншими членами дипломатичної та військової спільноти.

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Що відомо про цей літак

E-6B Mercury - це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку.

Цей борт призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio, кожен з яким може нести до 24 ракет Trident II D5 з ядерними боєголовками.

Сам E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатен розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год. Максимальна висота для цього - 12,8 км. Практична дальність становить - 11 760 км.

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