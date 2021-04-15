Байден підписав відповідний указ.

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій стосовно Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання у президентські вибори.

Читайте такожСША оголосять про нові та жорсткіші санкції проти Росії у четвер – CNNПро це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зазначається, що обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб та організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтону десять російських дипломатів. Крім того:

фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма покупка боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ;

під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам;

проти восьми фізичних та юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.

Хакерська атака в США: подробиці

13 грудня 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

14 грудня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США. Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.

Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.

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Автор: Катерина Шварц