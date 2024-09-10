В обмін на військову допомогу Росія вперше допоможе Китаю з передовими військовими технологіями, зокрема з підводними човнами.

Пекін надає Москві "дуже істотну" допомогу в зміцненні її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології щодо підводних човнів і ракет, які ретельно охороняються, заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

Виступаючи перед групою журналістів, включно з POLITICO, після зустрічі з колегами з Європейського союзу і НАТО в Брюсселі, Кемпбелл підвищив ставки щодо Пекіна. Раніше США приділяли особливу увагу поставкам Пекіном так званих технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.

Тепер Вашингтон недвозначно заявляє, що Китай допомагає російським військовим. В умовах, коли Москві загрожують міжнародні санкції, вона відчайдушно потребує технологій для нарощування військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України.

Відео дня

"Це не можливості подвійного призначення. Вони, по суті, застосовуються безпосередньо в російській військовій машині", - вказав Кемпбелл, говорячи про новітні матеріали, які Китай надає Росії.

В обмін на допомогу Пекіна Росія почала передавати Китаю підводні човни, ракети та інші чутливі технології. Історично склалося так, що Москва з побоюванням ставиться до передачі Пекіну новітніх військових технологій.

"Можливості, які надає Росія, - це підтримка в тих галузях, де раніше вони відверто не хотіли безпосередньо взаємодіяти з Китаєм. Нас турбує низка військових галузей, де, схоже, є рішучість надати Китаю більшу підтримку", - сказав Кемпбелл.

"Це пов'язано з підводними операціями, діяльністю в галузі авіаційних розробок, включно зі стелсом; це також включає в себе потенціал ракетних можливостей", - заявив він.

За словами Кемпбелла, нові технології, які отримує Пекін, становитимуть небезпеку не тільки для США, а й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї, "якщо Китай зможе отримати від Росії більшу участь у вдосконаленні певних військових можливостей".

Війна в Україні - роль Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні Росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.

За його словами, Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ.

При цьому генсек НАТО звернувся до Китаю із закликом: "Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії".

Столтенберг також попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах і репутації.

Вас також можуть зацікавити новини: