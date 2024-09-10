Пекін надає Москві "дуже істотну" допомогу в зміцненні її військової машини, а натомість Росія передає свої військові технології щодо підводних човнів і ракет, які ретельно охороняються, заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.
Виступаючи перед групою журналістів, включно з POLITICO, після зустрічі з колегами з Європейського союзу і НАТО в Брюсселі, Кемпбелл підвищив ставки щодо Пекіна. Раніше США приділяли особливу увагу поставкам Пекіном так званих технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.
Тепер Вашингтон недвозначно заявляє, що Китай допомагає російським військовим. В умовах, коли Москві загрожують міжнародні санкції, вона відчайдушно потребує технологій для нарощування військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну проти України.
"Це не можливості подвійного призначення. Вони, по суті, застосовуються безпосередньо в російській військовій машині", - вказав Кемпбелл, говорячи про новітні матеріали, які Китай надає Росії.
В обмін на допомогу Пекіна Росія почала передавати Китаю підводні човни, ракети та інші чутливі технології. Історично склалося так, що Москва з побоюванням ставиться до передачі Пекіну новітніх військових технологій.
"Можливості, які надає Росія, - це підтримка в тих галузях, де раніше вони відверто не хотіли безпосередньо взаємодіяти з Китаєм. Нас турбує низка військових галузей, де, схоже, є рішучість надати Китаю більшу підтримку", - сказав Кемпбелл.
"Це пов'язано з підводними операціями, діяльністю в галузі авіаційних розробок, включно зі стелсом; це також включає в себе потенціал ракетних можливостей", - заявив він.
За словами Кемпбелла, нові технології, які отримує Пекін, становитимуть небезпеку не тільки для США, а й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї, "якщо Китай зможе отримати від Росії більшу участь у вдосконаленні певних військових можливостей".
Війна в Україні - роль Китаю
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні Росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.
За його словами, Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ.
При цьому генсек НАТО звернувся до Китаю із закликом: "Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії".
Столтенберг також попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах і репутації.