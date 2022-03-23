Новий роман Кінга "Біллі Саммерс" з'явиться в російських книжкових магазинах 6 квітня.

Американський письменник Стівен Кінг офіційно призупинив співпрацю за всіма новими контрактами в Росії. Агент Кінга повідомив про це видавництво "АСТ", яке випускає книги письменника.

Представник видавництва "АСТ" заявив, що права на раніше куплені твори залишаться на час дії контрактів. "А ось нових романів і продовження минулих прав якийсь найближчий час дійсно не буде", - резюмував представник "АСТ".

Новий роман Кінга "Біллі Саммерс" з'явиться в російських книжкових магазинах 6 квітня. Представник "АСТ" зазначив, що "на якийсь час" цей роман стане останньою новинкою Кінга російською мовою.

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