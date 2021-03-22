Рот, ніс, очі і вуха десятимісячної дитини були закриті ватою.

Жителі Гомоа-Найаньяно в Східному окрузі Гомоа Центрального регіону Гани відкопали на пляжі живцем поховане немовля.

Про це повідомляє портал Ghana Web.

Інцидент стався ще 18 березня. Діти, що грали в піску, знайшли тіло закопаної десятимісячної дитини. Про знахідку вони повідомили дорослим, які негайно викопали немовля. До цього моменту дитина вже була мертвою.

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Вона була загорнута в білу тканину і закопана головою вниз. Її рот, ніс, очі і вуха були закриті ватою.

Очевидці розповіли, що підозрюють у скоєнні злочину шахраїв «Сакава», які вимагають у жертв гроші під виглядом проведення африканських традиціоналістських ритуалів.

Тіло немовляти було направлено в поліцію для проведення розтину.

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Автор: Денис Прядко