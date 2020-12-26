Стрілянина у Берліні - поліція повідомила про 4 поранених / Ілюстрація REUTERS
У Берліні внаслідок ранкової стрілянини у суботу поранено чотирьох громадян.
Про це повідомляє Reuters.
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За словами представниці поліції, чотирьох потерпілих госпіталізували в лікарню унаслідок сутички між кількома людьми в районі Кройцберг.
Ніяких ознак політичного мотиву немає, заявила вона.
Раніше столичні рятувальники інформували про трьох «серйозно постраждалих» громадян.
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