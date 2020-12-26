Стрілянина у Берліні - поліція повідомила про 4 поранених / Ілюстрація REUTERS

У Берліні внаслідок ранкової стрілянини у суботу поранено чотирьох громадян.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами представниці поліції, чотирьох потерпілих госпіталізували в лікарню унаслідок сутички між кількома людьми в районі Кройцберг.

Ніяких ознак політичного мотиву немає, заявила вона.

Раніше столичні рятувальники інформували про трьох «серйозно постраждалих» громадян.

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Автор: УНІАН