Заняття у школі тимчасово скасували.

У середній школі Ноксвілла штату Теннессі (США) сталася стрілянина, унаслідок якої загинув учень і був поранений поліцейський.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що стрілянину відкрив один школяр, який відмовився покидати туалет на вимогу копів. Після чого відкрив вогонь та був застрелений. Один з правоохоронців отримав поранення та був госпіталізований.

Поліція прибула до школи за викликом про чоловіка, який, «можливо, був озброєний в школі».

В місцевому відділенні поліції цей інцидент кваліфікують не як шкільну стрілянину, а стрілянину з участю офіцера всередині школи, та обіцяють з’ясувати обставини події.

Заняття у школі тимчасово скасували.

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Автор: Яна Ставська