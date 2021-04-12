В результаті інциденту загинула одна людина. Ще одна - отримала поранення.

На південному заході Парижа невідомий відкрив вогонь біля лікарні Анрі-Дюнана. В результаті інциденту загинула одна людина, ще одна була поранена.

Про це повідомляє телеканал BFM.

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Як повідомляється, поранення отримала співробітниця служби безпеки лікарні. Медики оцінюють її стан як важкий.

Злочинець втік з місця події на скутері.

В цей час район оточений. Лікарня Анрі-Дюнана є геріатричною лікарнею, де також був обладнаний центр вакцинації проти Covid-19.

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Переклад: Катерина Лиманська