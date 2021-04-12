На південному заході Парижа невідомий відкрив вогонь біля лікарні Анрі-Дюнана. В результаті інциденту загинула одна людина, ще одна була поранена.
Про це повідомляє телеканал BFM.
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Як повідомляється, поранення отримала співробітниця служби безпеки лікарні. Медики оцінюють її стан як важкий.
Злочинець втік з місця події на скутері.
В цей час район оточений. Лікарня Анрі-Дюнана є геріатричною лікарнею, де також був обладнаний центр вакцинації проти Covid-19.
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