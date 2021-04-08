В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб, серед них є діти.
Про це повідомляє New York Post.
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Інцидент стався в житловому будинку. Загиблими є 70-річний лікар, його дружина, двоє їхніх онуків - 9-річна дівчинка і 5-річний хлопчик, а також працівник, який в той момент знаходився в будинку. Також відомо про поранення шостої людини, яку госпіталізували.
За даними AP, вбивцею є колишній гравець NFL Філіп Адамс. Після стрілянини він наклав на себе руки в будинку недалеко від того місця, де були виявлені жертви.
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