У багатоквартирному будинку в Брукліні, Нью-Йорк, сталася стрілянина.
Про це повідомляє The Independent у понеділок, 23 листопада.
Інцидент стався в неділю ввечері. За попередньою інформацією поліції, на вечірці на честь дня народження постраждали підлітки у віці від 14 до 19 років.
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Спочатку в районі Східного Нью-Йорка 17-річний хлопець був поранений в ногу. Другий епізод стався близько 23:15 в районі Бедфорд-Стайвесант. За даними правоохоронців, він пов'язаний з першою стріляниною.
В результаті інциденту 20-річна дівчина була госпіталізована і померла в лікарні. Поліцейські розшукують понад одного підозрюваного у стрілянині.
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